السعودية اليوم / برنامج تأهيلي توعوي لمنسوبي الدوريات الأمنية بالرياض



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق16 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الإدارة العامة للدوريات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم، عدداً من الكلمات التوعوية ضمن البرنامج التأهيلي لمنسوبي الدوريات الأمنية بالرياض المشاركين في مهمة دعم العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويستمر لمدة ثلاث أيام.

ويلقي البرنامج عدد من دعاة الوزارة الرسميين، حيث تشمل الكلمات الحديث عن فضل خدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، وإدارة دوريات الأمن، في إلقاء المحاضرات والكلمات الدعوية والإرشادية لمنسوبي الدوريات، حيث تجاوزت "750" كلمة منذ بداية هذا العام 1440هـ.

يذكر أن من المهام التي تقوم بها مراكز الدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنسيق البرامج الدعوية للدعاة الرسميين في الجهات الحكومية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، حيث أن التعاون بين الجهات الحكومية من المطالب المهمة للتكامل بين الدوائر الحكومية لمواكبة التطور، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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11:22ت م

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