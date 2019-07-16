السعودية اليوم / مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يحصل على ترخيص ممارسة التشخيص الإشعاعي



جيزان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

حصل مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ممثلاً بقسم الأشعة على ترخيص ممارسة الطب النووي واستخدام المصادر المشعة في التشخيص والعلاج، وذلك من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويعد حصول المستشفى على هذه الرخصة إنجاز كبير، حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة والحماية الإشعاعية والأجهزة الحديثة المستخدمة التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبياً وعلاجياً.

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11:21ت م

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