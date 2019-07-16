السعودية اليوم / "التوحيد ولزوم الجماعة عصمة من الفتن" سلسلة من الكلمات الدعوية بالرياض



الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق16 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، غداً، الجولة الدعوية الخامسة عشرة لهذا العام 1440هـ.

وتشمل الجولة سلسلة من الكلمات الدعوية، يبلغ عددها "44" كلمة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، بعنوان "التوحيد ولزوم الجماعة عصمة من الفتن"، يلقيها عدد من أعضاء الدعوة بالمركز، في المساجد الواقعة في كلٍ من حي المونسية، وحي الرمال.

وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض, لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية والصلات العائلية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.

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10:57ت م

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