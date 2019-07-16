محللون يكشفون هدف قطر من خلال دعم الإصلاح بالأسلحة في عدن

كشف محللون سياسيون، هدف دعم قطر للإصلاح بالسلاح في عدن.

وقال الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات في إيران، قاسم المذحجي، "مكافحة الارهاب في عدن تضبط أسلحة قطرية في مقر حزب الاصلاح وفي الكويت تقبض علي خليه اخوانيه كانت تخطط لهجمات ارهابية في دولة مصر العربية".

وتابع:"جماعة الاخوان الارهابيين يسهلون لإيران عملية زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي، وبالتالي مكافحة هذه الجماعة اصبح واجب".

ومضى:"قوات مكافحة الارهاب في عدن تداهم أوكار حزب الاصلاح وتضبط في حوزة منتسبيه كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة التي مدتهم دويلة قطر بها لضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة في اليمن".

أما المحلل السياسي السعودي ، أحمد الشهري أكد في مقابلة مع سكاي نيوز أن قطر تدعم حزب الإصلاح لاختراق أمن عدن المحسوب على الانتقالي ، وفي عدن عاصمة اليمن الجنوبي الأسبق، وتريد تصفية حساباتها مع الإمارات.

وبين أن "علاقة الإصلاح والحوثي والقاعدة باتت مكشوفة للجميع".

بدوره ذكر، المحامي حسين يحيى، أن قطر تدخل الموت والفوضى وتهرب لحزب الإصلاح الإرهابي الأسلحة والذخائر وأدوات الموت إلى عدن والجنوب.

واختتم:"اكتشاف أسلحة وأجهزة قطرية الصنع كانت في وكر لحزب الإصلاح في عدن،لم يدعموا أو يقدموا حتى شيء مفيد إلا الموت، هذا يدل على حجم المؤامرة التي تحيكها قطر وحزب الإصلاح ضد الجنوب".

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