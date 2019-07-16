جامعة الباحة تعلن أسماء المقبولين

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أعلنت جامعة الباحة اليوم، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ.

ودعت العمادة المقبولين تأكيد قبولهم خلال 72 ساعة, إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.