البحرين: قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم قوة دفاع البحرين، اليوم الثلاثاء، أن قطر تسعى لتقويض مجلس التعاون الخليجي.

وقال المتحدث، إن برنامج القناة القطرية الذي تم بثه مؤخراً بعنوان “ما خفي أعظم”، جزء من المؤامرة ضد البحرين.

Advertisements

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قد أكد، الاثنين، أن برنامج “ما خفي أعظم”، والذي بثته قناة الجزيرة مساء الأحد وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجّة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

كما شدد الوزير على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقَّعت عليه من اتفاقيات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.