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النفط يهبط مجدداً
متابعات الخليج 365 - متابعة
هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأمريكي من خليج المكسيك عقب الإعصار باري ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستوى قياسي.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت أربعة سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش وكان قد خسر الليلة الماضية 0.4 بالمئة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 59.45 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأمريكي نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
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