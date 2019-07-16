تفاصيل قضية حضانة ابنة سعودي من أمريكية

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أُسدل الستار على قضية بيثاني فييرا، الأمريكية التي طلبت من زوجها السعودي ضم ابنتهما زينة البالغة من العمر 4 سنوات.

فصل النهاية

وخلصت المحكمة في تلك القضية إلى منح حضانة الطفلة إلى والدها، وذلك بعد فشلها في إثبات مزاعمها ضده، والتي حاولت من خلالها الحصول على حضانة الطفلة.

وحسب تقارير إعلامية أجنبية، فإن المحكمة بدت غير مقتنعة بالمزاعم التي أطلقتها والدة الطفلة من أجل الحصول على حضانتها، لا سيما وأنها لم تتمكن من إثبات ذلك بأدلة واضحة وملموسة.

وخلال الحكم الذي صدر منذ ساعات، وضح أن زينة ستقيم مع جدتها لأن فييرا لم تكن مسلمة ولأن المزاعم التي قدمتها لم تكن مستندة إلى أدلة واضحة.

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بداية القصة

ومنذ البداية، تم التدخل بشكل عاجل في قضية السيدة الأمريكية التي طُلقت من قبل متابعات الخليج 365 السعودي خلال العام الماضي، حيث كشفت بيثاني فييرا لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء إقامتها داخل المملكة.

شبكة “إنسايدر” التي تابعت الموضوع منذ كشف صحيفة نيويورك تايمز عن القصة، أكدت أن بيثاني التي تبلغ من العمر 31 عامًا، أطلعت وسائل الإعلام الأمريكية على أحدث المستجدات، حيث تم منحها وضع قانوني للإقامة برفقة ابنتها زينة.

وبفضل إقامتها، أصبحت فييرا الآن حرة في السفر خارج البلاد واستخدام حسابها البنكي مرة أخرى، لكنها لن تكون قادرة على اصطحاب ابنتها معها في أي رحلات إلى الولايات المتحدة، لأن والد الفتاة لا يزال وصيها.