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صورة نادرة للملك فيصل في نيويورك

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2019-07-16

صورة نادرة للملك فيصل في نيويورك

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورة نادرة زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل نحو 53 عاماً تقريباً.

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وأظهرت الصورة الملك فيصل رحمه الله ملوحا بيده، وبجواره الأمين العام الأسبق للمنظمة “يو ثانت”.

وعلقت وزارة الخارجية على الصورة بقولها: “إن تاريخ الصورة يعود إلى عام 1966 م”.





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