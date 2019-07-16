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صورة نادرة للملك فيصل في نيويورك
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورة نادرة زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل نحو 53 عاماً تقريباً.
وأظهرت الصورة الملك فيصل رحمه الله ملوحا بيده، وبجواره الأمين العام الأسبق للمنظمة “يو ثانت”.
وعلقت وزارة الخارجية على الصورة بقولها: “إن تاريخ الصورة يعود إلى عام 1966 م”.
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