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المملكة القابضة تحذر وتتوعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، كل من يحاول استغلال اسم الشركة أو اسم رئيس مجلس إدارتها أو أحد مسؤوليها.
وقالت الشركة، في بيان تحذيري، إنها استقبلت عددا من الاتصالات، حول ما يقوم به أفراد وجماعات، مستغلين بذلك اسم شركة المملكة القابضة وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام العقود والاتفاقيات الاستثمارية الوهمية، لتحقيق مصالح شخصية بخصوص عدة أنشطة.
وأضافت الشركة في بيانها أنه “تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات”.
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