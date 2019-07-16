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توضيح بشأن رسوم رخصة المعلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة تقويم التعليم، عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، موضحة أن الرسوم للاختبارين فقط -عام وتخصصي- وهي بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه يوجد 3 أنواع للرخصة المهنية التعليمية وهي: رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، شروط الحصول على الرخصة المهنية، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المعلم المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.
ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.
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