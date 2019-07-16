حساب المواطن يوضح آلية دراسة الأهلية

2019-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ ” 10 يوليو ” ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن وجه سؤالاً عبر حساب خدمة العملاء قال فيه: “السلام عليكم أسعد الله صباحكم بكل خير، أمس أضفت ابنتي ضمن التابعين لي في حساب متابعات الخليج 365، متى تظهر لي الأهلية عند اسمها؟”.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بتغريدة قال خلالها: “وعليكم السلام، في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 يوليو ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدفعة الـ20

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين الأربعاء الماضي.

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وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.