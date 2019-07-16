الان تتابع باحث في المناخ: اليوم بداية «جمرة القيظ» الأشد حرارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قال عبد العزيز الحصيني، الباحث في مجال الطقس والمناخ، إن اليوم الثلاثاء سيشهد دخول موسم “جمرة القيظ”، مؤكدًا أنه هذا الموسم يستمر طيلة 13 يومًا.
وأضاف “الحصيني”، على حسابه بـ”تويتر”، أن الاستقراء المناخي يوضح أن الحر يبلغ أشده في موسم “جمرة القيظ”، مضيفًا أنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.
وفسر “الحصيني” الأمر بأن آخر أيام “جمرة القيظ” تزاد فيها الرطوبة على السواحل، وينضج العنب ويطيب أكله، فيما تظهر الغيوم المتجهة من الشرق نحو الغرب.
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