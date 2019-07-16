شروط سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند الزواج

تعتبر مبادرة سند الزواج واحدة من المبادرات المجتمعية، ولا يعرف الكثير من مواطني المملكة شروط سند محمد بن سلمان للزواج، وتهدف مبادرة سند الزواج، الذي تم إطلاقه بأوامر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى لمس احتياجات العديد من الفئات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توفير الحياه الكريمة والاستقرار المادي والمعنوي، وذلك عبر توفير العديد من المبادرات الاجتماعية، التي تعمل على توفير الدعم النقدي، وفق بعض الأليات المعتمدة من قبل برنامج سند.

سند محمد بن سلمان للزواج

تعتبر مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج، هي أولى مبادرات برنامج سند بشكل عام، وتم إطلاقها بشكل مباشر للاستفادة منها بعد توجيهات صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ولي العهد، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المادي للمتزوجين حديثاً، وذلك من أجل التغلب على أعباء الحياه، التي يواجهها الشاب المقبل على الزواج، وأيضاً من أجل توفير الحياه الكريمة له ولأسرته، ويمكن الحصول على العطاء بعد الإطلاع على شروط سند الزواج، وأيضاً بعد معرفة المعايير والاستحقاق.

شروط سند محمد بن سلمان

وكان برنامج سند الزواج، نشر في وقت سابق، أن المبادرة عبارة عن مبادرة اجتماعية، تهدف في المقام الأول والأخير إلى توفير حياة كريمة للمتزوجين حديثاً، وأن مبادرة سند الزواج تعمل على تخفيف أعباء الزواج، وفق بعض من شروط سند محمد بن سلمان، وأضاف البرنامج عبر تغريدة على موقع تويتر، أنه وفي إطار وصول العطاء إلى مستحقيه، فهناك بعض الضوابط والشروط والمعايير التي يجب على المتقدم معرفتها، وهي ما سيتم الإطلاع عليه خلال السطور القادمة.

شروط سند الزواج

يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

يجب أن يكون الزوج يتراوح عمره بين 21 إلى 40 عاماً، والزوجة عمرها بين 18 إلى 40 عاماً.

يجب أن يكون الزواج الأول للرجل.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب ألا يكون مر على عقد الزواج أكثر من عام من تاريخ التسجيل في سند .

. الدخل الشهري بالنسبة للرجل لا يتجاوز 4000 ريال.

يشترط ألا يزيد المهر عن 50000 ريال.

يشترط على المتقدم إتمام دورة الوعي المالي، وشرط الحصول على درجة لا تقل عن 30 بالمائة.

الأولوية تكون لأبناء شهداء الواجب، أصحاب القدرات الخاصة، الأيتام.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

وكان برنامج سند محمد بن سمان اشترط من قبل، أنه يجب حضور المتقدم للحصول على العطاء، الحصول على دورة ثقيفية في الوعي المالي، وذلك بعد التسجيل في سند محمد بن سلمان، وذلك من أجل الحصول على الدعم المادي لمسعدة كل من المقبلين على الزواج، وكشف البرنامج من خلال الحساب الرسمي أن هذا الشرط من الشروط الأساسية، بحيث يكون المستفيدين من المبادرة قادرين على تحسين أوضاعهم وحياتهم المقبلة.