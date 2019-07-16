رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر ذو العقدة 1440 هـ برقم السجل |وزارة العمل والتنمية...

وضعت المملكة العربية السعودية،رؤية اقتصادية جديد في إطار خطة التنمية 2030،إلا أنها لم تغفل المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة،حيث تقدم لهم مساعدات مالية “المساعدة المقطوعة” وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي لهذا العام 1440هـ، لمساعدة هذه الأسر على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير إحتياجاتهم اللازمة.

يبحث الألاف من مستحقي مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي عن تفاصيل البرنامج وشروط الحصول على المساعدة، وهو ما يتضمنه التقرير التالي وذلك في إطار متابعة الموقع كل ما يهم المتابعين بالمملكة العربية السعودية.

رابط الإستعلام عن المساعدات المقطوعة: أول ما يبحث عنه المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة هو الموقع الذي يمكنهم من خلاله معرفة كافة التفاصيل والتقديم للحصول على المساعدة، ويمكنهم ذلك من خلال الموقع الذي صممته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خصيصًا من اجل الاستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عن طريق الدخول برقم السجل أو الطلب لمعرفة موعد صرف مساعدة المساعدة المقطوعة ” مقطوعة الضمان الإجتماعي ” . الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة بالسعودية: كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية،عن الفئات التي حددتها وتستحق المساعدات المقطوعة، وتتوافرها فيهم الشروط المحددة لصرف المساعدات المقطوعة، وهي كالتالي: • الأسر محدودة الدخل فقط. • حالات العجز المؤقت. • الأرامل والأيتام. • النساء المطلقات. • أسر السجناء. Advertisements • الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها. شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ: وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط لتقديم المساعدة المقطوعة إلى المواطنين، والتي كشفت عنها للتيسير على المواطنين وهي كالتالي: أولاً: لا يقل سن المتقدم عن 19 عاماً. ثانيًا: لا يمتلك رخص أو سجلات تجارية. ثالثًا: لا يمتلك معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي. رابعًا: لا يمتلك عمل مهني. خامسًا: يقدم إثبات بأنه من محدودي أو متوسطي الدخل. موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440 هـ : ويترقب الألاف من المستفيدين بصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، إعلان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، موعد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بصرف المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440 هجرية.

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