شكرا لقرائتكم خبر عن «بعثتك.. وظيفتك» بـ«جامعة نجران».. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (نجران)أعلنت جامعة نجران البدء في استقبال طلبات الترشيح على برنامج «بعثتك.. وظيفتك» اعتباراً من الغد وحتى 29 من شهر ذو القعدة الجاري. ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة عبر الرابط: https://wadhefatk.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج «بعثتك.. وظيفتك»، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.
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