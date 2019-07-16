500 كاميرا رقمية والكترونية في غرفة العمليات المشتركة للأضاحي والهدي في حج هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

أكمل مشروع المملكة للهدي والأضاحي تأسيس غرفة عمليات مشتركة مجهزة بأعلى المقاييس في الرقابة الفنية والصحية والإدارية لمتابعة سير أعمال الأضاحي، ومراقبة جميع نواحي المشروع، من خلال 500 كاميرا رقمية والكترونية، ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة.

وأوضح مشرف مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن هذا المشروع التقني جاء تماشيا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لأحكام الرقابة، وربط المشرفين الميدانين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، حيث تدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيما لهذه الشعيرة وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

Advertisements

وأشار رحيمي إلى أن ذلك يأتي مواكبه لعمليات التطوير والتحسين القائمة في المشروع وضمن الخطط التقنية والآلية لموسم حج هذا العام.

وبين أن هناك فريقا مختصا من إدارة المشروع وعددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة سير العمل عبر أكثر من 500 كاميرا و شاشات عرض، لرصد أي ملاحظات على شعيرة الأضاحي وتلافيها بأسرع وقت مع المشرفين بالميدان، وتعمل على مدار الساعة.

وأفاد بأن المشروع يشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، المالية، الشؤون البلدية القروية، العدل، الشؤون الإسلامية، الحج والعمرة، البيئة والمياه والزراعة، العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، مؤكدا أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده -حفظهما الله- للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.