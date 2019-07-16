توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جامعة تبوك اليوم مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر المشاريع طموحا في العالم.

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ووقع مذكرة التفاهم مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، وذلك في مقر الشركة بمدينة الرياض.

وأكد مدير الجامعة أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير سيسهم في ابتكار نهج جديد يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تطويرها، كما تدعم مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة والشركة، عبر تبادل المعلومات الفنية بينهما، والاستفادة من الخبرات المميزة والإمكانات المتوفرة لديهما، وتوظيفها بما يحقق المصالح المشتركة، والأهداف المنشودة.

وأوضح أن الجامعة لن تدخر جهدا في تسخير إمكاناتها البشرية كافة، ومراكزها البحثية وأساتذتها المتخصصين، فضلا عما تتمتع به الجامعة من بنية تحتية متطورة، للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي وبلوغ غاياته، مشيرا إلى أن المذكرة تحقق تطلعات المملكة في التعاون البناء الذي يوافق رؤية 2030 في عقد الشراكات، وبناء الاتفاقيات لتبادل الخبرات، والاستفادة من المهارات والكفاءات العلمية والتقنية والفنية، إضافة إلى أن المذكرة توفر فرص التدريب، أو التوظيف في شركة البحر الأحمر لتطوير الطلاب المتميزين والخريجين من جامعة تبوك.