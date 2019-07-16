، قوة دفاع البحرين: قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاون ،

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قالت قوة دفاع البحرين اليوم: إن قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاون؛ موضحة أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي أذيع من قطر منذ يومين؛ هو حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وحسب صحيفة "الأيام البحرينية"، أوضحت قوة دفاع البحرين أن المعلومات التي جاءت في البرنامج "مغلوطة وتُعَد تزويرًا للحقيقة".
وأمس شدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، "على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة ممارسات وأعمال قطر العدائية وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كل الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها".
كما طالَبَ "آل خليفة" بإلزام قطر بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقّعت عليه من اتفاقات؛ ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي بثته "قناة الجزيرة" مساء الأحد الماضي، "وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة؛ ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه"؛ وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
قوة دفاع البحرين: قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
قالت قوة دفاع البحرين اليوم: إن قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاون؛ موضحة أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي أذيع من قطر منذ يومين؛ هو حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وحسب صحيفة "الأيام البحرينية"، أوضحت قوة دفاع البحرين أن المعلومات التي جاءت في البرنامج "مغلوطة وتُعَد تزويرًا للحقيقة".
وأمس شدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، "على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة ممارسات وأعمال قطر العدائية وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كل الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها".
كما طالَبَ "آل خليفة" بإلزام قطر بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقّعت عليه من اتفاقات؛ ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي بثته "قناة الجزيرة" مساء الأحد الماضي، "وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة؛ ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه"؛ وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:52 AM
قالت: برنامج "الجزيرة" حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد بلادنا
قالت قوة دفاع البحرين اليوم: إن قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاون؛ موضحة أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي أذيع من قطر منذ يومين؛ هو حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد البحرين.
وحسب صحيفة "الأيام البحرينية"، أوضحت قوة دفاع البحرين أن المعلومات التي جاءت في البرنامج "مغلوطة وتُعَد تزويرًا للحقيقة".
وأمس شدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، "على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة ممارسات وأعمال قطر العدائية وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كل الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها".
كما طالَبَ "آل خليفة" بإلزام قطر بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقّعت عليه من اتفاقات؛ ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن برنامج "ما خفي أعظم"، والذي بثته "قناة الجزيرة" مساء الأحد الماضي، "وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة؛ ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه"؛ وفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
، قوة دفاع البحرين: قطر تريد إثارة الفتنة بين دول مجلس التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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