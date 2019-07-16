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قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إن فضيلة الشيخ د. #عبدالله_الجهني؛ سيؤم المصلين لصلاة #الخسوف بـ #المسجد_الحرام، فيما يؤم المصلين بـ #المسجد_النبوي، فضيلة الشيخ د. علي الحذيفي.
وأوضحت الرئاسة أن الصلاة ستُقام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.
وتشهد السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية؛ منها: خسوف جزئي للقمر مشاهَد في #السعودية و#الخليج، ويستمر قرابة ثلاث ساعات يبدأ من 11 مساءً وينتهي 2 صباحاً، والظاهرة الثانية هي تعامد الشمس على الكعبة المشرّفة وقت أذان الظهر في مكة المكرّمة، وهو اتجاه القِبلة على مستوى العالم، أما الثالثة؛ فهي اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.
إمامة المصلين بصلاة #الخسوف .. الجهني بـ #المسجد_الحرام والحذيفي بـ "النبوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إن فضيلة الشيخ د. #عبدالله_الجهني؛ سيؤم المصلين لصلاة #الخسوف بـ #المسجد_الحرام، فيما يؤم المصلين بـ #المسجد_النبوي، فضيلة الشيخ د. علي الحذيفي.
وأوضحت الرئاسة أن الصلاة ستُقام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.
وتشهد السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية؛ منها: خسوف جزئي للقمر مشاهَد في #السعودية و#الخليج، ويستمر قرابة ثلاث ساعات يبدأ من 11 مساءً وينتهي 2 صباحاً، والظاهرة الثانية هي تعامد الشمس على الكعبة المشرّفة وقت أذان الظهر في مكة المكرّمة، وهو اتجاه القِبلة على مستوى العالم، أما الثالثة؛ فهي اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:33 AM
السعودية تشهد اليوم 3 ظواهر فلكية أولاها تعامد الشمس على الكعبة وقت أذان الظهر
قالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، إن فضيلة الشيخ د. #عبدالله_الجهني؛ سيؤم المصلين لصلاة #الخسوف بـ #المسجد_الحرام، فيما يؤم المصلين بـ #المسجد_النبوي، فضيلة الشيخ د. علي الحذيفي.
وأوضحت الرئاسة أن الصلاة ستُقام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.
وتشهد السعودية، اليوم الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية؛ منها: خسوف جزئي للقمر مشاهَد في #السعودية و#الخليج، ويستمر قرابة ثلاث ساعات يبدأ من 11 مساءً وينتهي 2 صباحاً، والظاهرة الثانية هي تعامد الشمس على الكعبة المشرّفة وقت أذان الظهر في مكة المكرّمة، وهو اتجاه القِبلة على مستوى العالم، أما الثالثة؛ فهي اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.
، إمامة المصلين بصلاة #الخسوف .. الجهني بـ #المسجد_الحرام والحذيفي بـ "النبوي" ،
المصدر : الخليج 365
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