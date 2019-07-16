، جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق

أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.