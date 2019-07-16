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أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.
جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:11 AM
دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق
أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.
ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.
، جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين ،
المصدر : الخليج 365
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