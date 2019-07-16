إنفوجرافيك.. “العمل” تعتمد آلية استقدام العمالة المنزلية الجديدة تسهيلاً للإجراءات

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، آلية استقدام جديدة تهدف إلى تصحيح نشاط الاستقدام في المملكة، وتحديد العلاقة بين صاحب العمل، والعامل المنزلي، ومكتب الاستقدام. وتقتضي الآلية الجديدة توحيد وتوثيق جميع خطوات الاستقدام إلكترونياً عن طريق منصة مساند، وإتمام عملية الاستقدام إلكترونياً وبسهولة من المنزل أو من خلال زيارة أحد المكاتب المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن التعاقد سيكون بطريقتين الأولى تحديد مواصفات معينة للعامل، وهذه الطريقة تقتضي انتظار الأسماء والعروض من مكاتب الاستقدام، والطريقة الأخرى باسم محدد وتعني وجود اسم عامل محدد مسبقاً، واستقبال العروض من مكاتب الاستقدام. وأضافت الوزارة أنه بعد اختيار أحد العروض المقدمة من المكاتب التي قبلت الطلب تتم الموافقة والتعاقد وبعدها عملية الدفع.