“عمي القاضي أنقذنا من أبونا”.. رسالة تنقل حضانة طفلين لأمهما في الكويت

أصدرت محكمة الأسرة بالكويت حكماً يقضي بنقل حضانة طفلين من والدهما إلى أمهما، بعدما بعثا برسائل ورقية إلى القاضي كتبا فيها “عمي القاضي أنقذنا من أبونا”.
وتفصيلاً أقامت والدة الطفلين دعوى ضد طليقها طالبت فيها بنقل حضانتهما إليها، بعدما أهمل في رعايتهما، ما أدى إلى تدنى مستواهما الدراسي وأصبحا يعانيان نفسياً. جاء هذا الحكم بعدما طلبت المحكمة من الأب استدعاءهما وماطل بذلك، فما كان من الطفلين إلا أن أرسلا رسائلهما المكتوبة إلى القاضي.
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