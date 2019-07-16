أصدر نائب وزير العدل تعميماً إلى المحاكم وكتابات العدل، بمنع عمل المشروبات الساخنة، داخل مكاتب الموظفين، وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها.
واشتمل التعميم على إزالة جميع المقاعد الموجودة في الممرات، ومنع وجود دواليب حديدية أو خشبية، أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، إضافة إلى منع وجود “الكنب” داخل المكاتب. كما وجّه التعميم على ضرورة تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بمنع المشروبات الساخنة والثلاجات و”الكنب” داخل مكاتب الموظفين في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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