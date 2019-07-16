“النقل العام” تطلق مسابقة لاختيار اسم للبطاقة الذكية لقطار الرياض.. تعرّف على جوائزها

أطلقت شبكة النقل العام مسابقة لاختيار اسم للبطاقة الذكية الخاصة بمشروع قطار الرياض، أطلقت عليها اسم “يبيلها اسم”. وأوضحت الشبكة أن آلية المسابقة تبدأ باقتراح اسم يعكس وظيفة البطاقة، وله علاقة بالتنقل أو الوجهة أو التعرفة، أو اى أسم آخر يكون مناسباً، وتسجيل المشاركات على الصفحة الخاصة بالمسابقة على الرابط التالي، http://riyadhmetro.sa/ar/metrocard/. وأضافت الهيئة أن المعلومات المطلوبة للاشتراك في المسابقة هى الاسم كاملاً، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والاسم المقترح وشرح مختصر عنه، مشيرة إلى أن هناك لجنة متخصصة ستقوم بتقييم المشاركات واختيار الفائز.

وأشارت إلى أن المسابقة ستنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الجاري، وسيحصل الفائز على جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريال، كما سيدخل كل مشارك في المسابقة على سحب للفوز بواحد من 20 جوالاً ذكياً. ولفتت إلى أنه يمكن الحصول على البطاقة الذكية من محطات القطار، ومراكز خدمة الحافلات، وبعض المتاجر المستقلة، ويتم شحن الرصيد وتجديد التصريح نقداً أو بواسطة البطاقة المصرفية أو عبر جهاز بيع التذاكر أو عبر التطبيق الإلكتروني للمشروع. يذكر أن البطاقة الذكية هى بطاقة بلاستيكية، تحتوي على شريحة إلكترونية، تم تصميمها لتسهيل التنقل ودفع رسوم استخدام شبكة النقل العام، ويمكن استخدامها عند الدخول أو الخروج من محطات القطار أو حافلات الرياض، بتمريرها على القارئ الآلي.