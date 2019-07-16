بلاغ رسمي من “المملكة القابضة” ضد أفراد وجماعات يستغلون اسمها لإبرام عقود واتفاقيات...

حذّرت شركة المملكة القابضة من أفراد وجماعات يستغلون اسم الشركة وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام عقود واتفاقيات استثمارية وهمية لتحقيق مصالح شخصية.

وأوضحت الشركة أنها استقبلت عدداً من الاتصالات حول ما يقوم به هؤلاء الأفراد والجماعات، مشيرة إلى أنهم استخدموا بياناتها للتداول في البورصة العالمية، مؤكدة أنها لا تمت لهم بأي صلة وتخلي مسؤوليتها. وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة ضد هؤلاء الأفراد والجماعات، مهددة بملاحقة كل مَن يستغل اسمها أو أسماء شركات تابعة لها، أو يستغل اسم رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بها.