أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم (الثلاثاء) سيشهد دخول موسم “جمرة القيظ”، ويستمر 13 يوماً.
وأوضح الحصيني، من خلال حسابه على “تويتر”، أن من خلال الاستقراء المناخي، فإن الحر يبلغ أشده في موسم “جمرة القيظ”، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف. وبيّن أن في آخر “جمرة القيظ” تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج العنب ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر “الخراف” الرطب.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني”: اليوم بداية “جمرة القيظ” الأشد حرارة لمدة 13 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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