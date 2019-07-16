الحل النهائي لأزمة شحن الجوالات.. هاتفك يشحن نفسه بنفسه

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تمكن باحث من جامعة “يوتاه” الأمريكية من إنجاز اختراع ثوري، سيسهم في إراحة الكثيرين، إذ ابتكر بطارية الهاتف أو أيّ جهاز إلكتروني يشحن نفسه بنفسه، وذلك دون اللجوء إلى توصيله بالكهرباء لفترات طويلة.
وابتكر البروفيسور ماثيو فرانكوير، شريحة صغيرة، لها القدرة على الاستفادة من الحرارة الزائدة، الموجودة بالجهاز ” هاتف، كمبيوتر لوحي، كمبيوتر محمول، وذلك بهدف إنتاج مزيدٍ من الكهرباء، بالاستفادة من الإشعاع الحراري.
ونالت شريحة السيليكون الجديدة مسمى “الأداة”، التي تساعد بطاريات تلك الأجهزة على أن تكون أطول عمراً بصورة مدهشة، كما يمكن الاستفادة منها في إنتاج ألواح شمسية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأوضح المخترع الأمريكي أن تلك الشريحة، ستستفيد من تلك الطاقة المهدرة، التي تخرج لمجرد أن الهاتف ارتفعت درجة حرارته، لكن شريحة السيليكون الجديدة ستسهم في تبريد الهاتف أو الحاسب وتحويل تلك الحرارة إلى طاقة إضافية للبطارية.
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