برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يعلن عن وظائف شاغرة

:



.

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمدينة الجبيل، عن وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وتتباين شروط كل وظيفة، وفقًا لمسماها، حيث يشترط لوظيفة «صيدلي» الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة، وخبرة مدتها سنة في التأهيل كصيدلي في بيئة عمل مستشفى، فضلًا عن الإلمام بجميع جوانب الخدمات الصيدلية.

وتتضمن شروط، أخصائي «علاج طبيعي»، الحصول على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي، ويفضّل درجة الماجستير في إعادة التأهيل البدني أو تخصص ذي صلة، وخبرة أربع سنوات ما بعد التأهيل منها سنتين في بيئة عمل مستشفى، ويتم التقديم عبر الرابط

يذكر أن الشروط العامة للتعيين في الوظائف تتضمن أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ومكملًا 18 عامًا من العمر عند تعيينه، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

