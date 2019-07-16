وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم.

وأضاف المستشفى، عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف بمسمى «سكرتير تنفيذي» متاحة للسعوديين فقط، ويشترط للتقدم لها الحصول على بكالوريوس في السكرتارية أو الإدارة المكتبية، من جامعة معتمدة، وخبرة سنتين بالمجال ذاته، أو الحصول على دبلوم في السكرتارية أو الأعمال التجارية، أو أي تخصص ذي صلة من معهد معتمد، وخبرة أربع سنوات بالمجال ذاته، مع إجادة التعامل مع الأمور المكتبية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ويتم التقديم عبر الرابط

وتشمل الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية؛ أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ومكملًا 18 عامًا من العمر عند تعيينه، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.

