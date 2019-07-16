:
.
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم.
وأضاف المستشفى، عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف بمسمى «سكرتير تنفيذي» متاحة للسعوديين فقط، ويشترط للتقدم لها الحصول على بكالوريوس في السكرتارية أو الإدارة المكتبية، من جامعة معتمدة، وخبرة سنتين بالمجال ذاته، أو الحصول على دبلوم في السكرتارية أو الأعمال التجارية، أو أي تخصص ذي صلة من معهد معتمد، وخبرة أربع سنوات بالمجال ذاته، مع إجادة التعامل مع الأمور المكتبية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ويتم التقديم عبر الرابط
وتشمل الشروط العامة للتعيين في الوظائف الحكومية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية؛ أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ومكملًا 18 عامًا من العمر عند تعيينه، ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.