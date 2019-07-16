وظائف إدارية رجالية شاغرة لحملة البكالوريوس بالمعهد السعودي لخدمات البترول

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دعا المعهد السعودي لخدمات البترول الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس، للتقديم على عدد من الوظائف الإدارية المتنوعة الشاغرة للرجال لديه، للعمل في المنطقة الشرقية في كل من الدمام والخفجي.

وتضمنت الوظائف المعلن عنها عدد 2 وظيفة مستشار طلابي للعمل بالخفجي، ووظيفة واحدة بِاسم محلل ضمان الجودة للعمل بالخفجي، ووظيفة واحدة بِاسم سكرتير إداري للعمل بمدينة الدمام، مبينة أن التقديم على هذه الوظائف إلكترونيا اعتبارا من الأحد 11/ 11/ 1440هـ عبر الرابط.

واشترط الإعلان أن يكون المتقدم لوظيفة مستشار طلابي حاصلا على البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب المهني، ولوظيفة ضمان الجودة بكالوريوس في “إدارة الأعمال، أو إدارة الجودة الهندسية” وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولوظيفة سكرتير إداري بكالوريوس في تخصص إداري وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المساندة.

أما الشروط العامة للوظائف المعلنة فتضمنت: أن يكون المتقدم ذكراً سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وأن يكون لديه مهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

