مستشفى الزهراء يعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلن مستشفى الزهراء العام (التابع لوزارة الصحة) عن توفر وظائف إدارية وصحية للرجال والنساء للعمل بدوام كامل في المنطقة الشرقية (القطيف) من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- مقيم مطالبات التأمين (براتب 5000 شهرياً)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء)

– حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص (الإدارة، الإدارة العامة) أو ما يعادلهم.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفى

اتخاذ قرار بشأن حجم مطالبات التأمين وصحتها، والتحري عن أي أنشطة احتيالية محتملة استناداً إلى تقارير التفتيش، وضمان معالجة المطالبات من خلال التصديق عليها أو رفضها، وتحديد حجم التعويضات.

2- محاسب (براتب 6000 شهرياً)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء)

– حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

الوصف الوظيفى:

تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

3- ممرض – عدد 10 (براتب 6000 شهرياً)

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الشروط:

–أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء)

– حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التمريض).

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفى:

تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

4- فني مختبرات طبية (براتب 5000 شهرياً)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء)

– حاصل على شهادة الدبلوم أو ما يعادله تخصص (المختبرات).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

الوصف الوظيفى:

تنفيذ المهام الفنية للمساعدة في إجراء التحاليل والاختبارات المختبرية الطبية، ودعم تطوير تطبيقات الأبحاث في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من التطبيقات العملية.

5- تقني تصوير بالموجات فوق الصوتية (براتب 6000 شهرياً)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (للرجال والنساء)

– حاصل على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصص (الأشعة).

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفى:

استخدام تقنية التصوير بالموجات فوق الصوتية للحصول على صور للأعضاء الداخلية أو الأجنة بغرض تشخيص الإصابات والأمراض والاضطرابات ومراقبة حالات الحمل.

