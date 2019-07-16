البورصة السعودية تواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي

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واصلت البورصة السعودية مكاسبها لليوم السادس على التوالي بنهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعة بأسهم البنوك.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق 0.3 في المئة، لتستمر مكاسبه للجلسة السادسة، ليرتفع مدفوعًا بتوقعات إيجابية من قبل المجموعة المالية هيرميس لارتفاع أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني، كما صعد سهم البنك الأهلي التجاري 1.2 في المئة، وارتفع سهم بنك الرياض 1.6 في المئة، بعد يوم من انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، وفقًا لرويترز.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الأحد، مرتفعًا 46.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9015.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم، تم تنفيذها عبر أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 114 شركة ارتفاعًا بقيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصناعات الكيميائية الأساسية، والفخارية، والإعادة السعودية، وأسواق عبدالله العثيم، واتحاد الخليج الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ميفك ريت، وصافولا، وجرير، ومعادن، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.20% و2.22%.

وتعد أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وزين السعودية، والإعادة السعودية، وكيان السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وزين السعودية أكثر نشاطًا في القيمة.

