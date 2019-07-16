«الأرصاد» تُنبّه لرياح ترابية وسحب رعدية على 6 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، سكان ست مناطق إلى تعرضها لسحب رعدية ورياح ترابية نشطة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إنّ مناطق جازان وتشمل (أبوعريش، أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العارضة، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب)، وعسير وتشمل (أبها، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل)، والباحة وتشمل (الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي) تشهد كلٌّ منها رياحًا نشطة وسحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

يأتي هذا بينما تهبّ رياحٌ ترابية نشطة مع تدني مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة وتشمل (أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، خليص، رابغ، ميسان، القنفذة، الليث)، وتبوك وتشمل (الوجه، أملج، ضباء)، والمدينة المنورة وتشمل (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع) وذلك حتى السابعة من مساء اليوم.

وصدر التنبيه نفسه لمناطق نجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، والشرقية وتشمل (الأحساء، الجبيل، الخبر، القطيف، النعيرية بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا)، وذلك حتى الثامنة مساءً.

وأصدرت هيئة الأرصاد في وقتٍ سابق، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحدّ مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض.

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وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنَّ الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وأنّ يكون هناك استمرارٌ لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير حتى الباحة.

وتوقعت الهيئة أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.