أمير الباحة يرأس مجلس المنطقة ويُصدر توجيهًا لمديري الإدارات

رأس أمير الباحة، رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اجتماع المجلس في دورته الخامسة والتسعين للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة.

وفي مستهل الجلسة، رفع الأمير حسام -باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما يقومان بِه من جهود كبيرة في نهضة بلاد الحرمين وتقدُّمها بين أكثر الدول تنافسية وتفوقها على اقتصادات متقدمة في العالم، ما يعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الحديثة، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والإيمان في ظل القيادة الرشيدة.

وبيّن أمير المنطقة ما تتميّز به البـاحة من هوية زراعية وسياحية، حاثًّا على تضافر الجهود لإنجاحها زراعيًّا وسياحيًّا، وبخاصة في مجال استقطاب المستثمر السياحي والزراعي للمنطقة، وتسهيل كل السبل أمامه.

وأكّد على دور فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة السياحة والتراث الوطني في النهوض بالمنطقة زراعيًّا وسياحيًّا، مشدِّدًا على أهمية التعاون مع الإدارات المعنية مثل الغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة بالمنطقة لإظهار ميزات المنطقة ومتابعة ذلك من قبل اللجان المنبثقة من مجلس المنطقة.

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وأهاب أمير الباحة بالجميع بالتعاون الكامل لتحقيق سبل الراحة والرفاهية لكل أبناء المنطقة والزائرين والمُصطافين والتنسيق في كل الأمور التي تخدمهم، مشيدًا بجهود بعض الجهات الحكومية التي تعمل بروح الفريق الواحد في ما يخدم المنطقة وأهلها.

كما شدّد على ضرورة متابعة المشروعات المتعثرة في بعض الجهات الحكومية بالمنطقة والاهتمام بها وإيجاد الحلول المناسبة لها وسرعة إنجازها، مطالبًا مديري الإدارات الخدمية بتخصيص جزء من أوقاتهم اليومية لتذليل الصعوبات أمام تعثر تلك المشروعات.

بعد ذلك، استعرض المجلس ما تمّ اتخاذه من قرارات وتوصيات في دورته السابقة، ثم ناقش المجتمعون جدول أعمال مجلس المنطقة في دورته الخامسة والتسعين، حيث اطلع المجلس على محضر اللجنة العامة المتضمن لبعض التوصيات.