برئاسة السعودية.. «المجموعة العربية» تؤكّد دعمها لجهود «الإسكوا»

ترأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اجتماع المجموعة العربية مع وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» الدكتورة رولا دشتي، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنَّ السفير المعلمي رحَّب في بداية الاجتماع، بانضمام المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق للاجتماع.

وقدّمت دشتي، خلال الاجتماع، إحاطة للمجموعة العربية حول جهود اللجنة في المنطقة العربية والبرامج التنموية التي تعتزم القيام بها، فيما أكّدت المجموعة العربية دعمها لجهود لجنة «الإسكوا» في المنطقة العربية وبرامجها.

حضر الاجتماع مندوبو المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة المالية وشؤون الميزانية بوفد المملكة خدام بن موسى الفايز، ومدير مكتب المندوب الدائم في وفد المملكة حكمت بن محمد السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في وفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي.