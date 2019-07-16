«الطيران المدني» تجدِّد ترخيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لشركة طيبة

جددت الهيئة العامة للطيران المدني ترخيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لمشغل المطار (شركة طيبة لتشغيل المطارات).

جاء ذلك خلال احتفال أقيم في فندق مطار المدينة ملينيوم بمناسبة تسليم الرخصة للشركة وذلك بحضور ياسر بن منصور المعيوف مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران، ومدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ماجد بن عبد الله أبو داوود، ومدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان الهادي عبدالسلام ونائب مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات الدكتور أحمد بن صالح شرقاوي ، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتشغيل المطارات وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

وأوضح المعيوف أن هذا الإنجاز جاء من خلال توجيهات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وحرصه الدائم على أن تكون مطارات المملكة في أعلى معايير السلامة الدولية، كما أن شركة طيبة لتشغيل المطارات استوفت متطلبات معايير ترخيص المطار المنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة والمتوافقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والتي تضمن سلامة الأداء والتشغيل وتسهيل الحركة الجوية في المطار.

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وأضاف أن إجراءات ترخيص المطار تتطلب إعداد دليل تشغيل المطار ودليل خطة طوارئ المطار ودليل إدارة السلامة (SMS) واعتمادها من الهيئة العامة للطيران المدني، والتي توضح إجراءات مشغل المطار لضمان سلامة الطيران ومستخدمي المطار.

بدوره ونيابة عن شركة طيبة لتشغيل المطارات قدّم سفيان عبدالسلام الشكر لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومنسوبيها ومنسوبي شركة طيبة وفريق العمل من الجانبين على ما بذلوه من مجهودات ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز لتجديد ترخيص المطار.

الجدير بالذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حصل على الترخيص بتاريخ 13 أغسطس 2015.