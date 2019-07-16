منسوبو نادي الحي بثانوية الأندلس بالطائف يوزعون المياه على رجال الأمن

قام منسوبو نادي الحي بمدرسة الأندلس الثانوية بالطائف بتوزيع المياه الباردة على رجال الأمن تقديراً لما يبذلونه من جهود لخدمة الوطن. من جانبهم، أبدى رجال الأمن إعجابهم بالمبادرة الطيبة لمنسوبي النادي، وتبادل الجميع عبارات الشكر والتقدير، وذلك ضمن مشاهد مكررة في مختلف مناطق المملكة، تعبر عن الروح الإيجابية السائدة بين مسؤولي الأمن والمواطنين.

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