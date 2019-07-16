السعودية اليوم / تنمية نجران تواصل تقديم برامجها الصيفية



نجران 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق16 يوليو 2019 م واس

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية بنجران، تقديم حزمة من البرامج والدورات الصيفية المتخصصة لطلاب وطالبات مراحل التعليم، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.

وأبانت اللجنة أن الفعاليات تتضمن برامج نادي الزهور لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، ويشتمل عدداً من الدورات ومنها المعداد الصيني، ودورات حاسب، و ورش عمل ثقافية وترفيهية، إلى جانب برنامج الملتقى الصيفي الشبابي لطلاب المرحلة الابتدائية المتضمن دورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى تعلم السباحة، والأنشطة والمسابقات

ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات الصيفية التي تنفذها اللجنة خلال صيف العام الحالي، سعياً لإفادة الطلاب والطالبات في أوقات الإجازة الصيفية واستثمارها فيما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.

// انتهى //

10:51ت م

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نجران 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق16 يوليو 2019 م واستواصل لجنة التنمية الاجتماعية بنجران، تقديم حزمة من البرامج والدورات الصيفية المتخصصة لطلاب وطالبات مراحل التعليم، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.وأبانت اللجنة أن الفعاليات تتضمن برامج نادي الزهور لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، ويشتمل عدداً من الدورات ومنها المعداد الصيني، ودورات حاسب، و ورش عمل ثقافية وترفيهية، إلى جانب برنامج الملتقى الصيفي الشبابي لطلاب المرحلة الابتدائية المتضمن دورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى تعلم السباحة، والأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات الصيفية التي تنفذها اللجنة خلال صيف العام الحالي، سعياً لإفادة الطلاب والطالبات في أوقات الإجازة الصيفية واستثمارها فيما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.// انتهى //10:51ت م0036

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.