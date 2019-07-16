السعودية اليوم / 40 متطوعاً يتدربون على التعامل مع حالات الحريق بتنمية أبوعريش



أبوعريش 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

نفذت وحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بالتعاون مع فريق أثر التطوعي أمس، دورة تدريبية بعنوان: " كيفية التعامل مع حالات الحريق والاستجابة السريعة "، وذلك بقاعة التدريب بمقر اللجنة.

وتضمنت الدورة التي شارك في تقديمها عدد من المختصين العديد من المحاور التدريبية حول طرق الاستجابة السريعة عند حدوث الحريق - لاسمح الله – وكيفية استخدام مطفيات الحريق، وكذلك التعامل مع حرائق الزيوت في المنازل، وكذلك التعرف على سيارات الدفاع المدني ومحتوياتها.

واستفاد من الدورة التدريبية 40 متطوعاً من الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية، وهي فريق لنسعد ولنمضي معاً، وسمو، وفريق كفك، وفريق وست التطوعي، إلى جانب فريق أثر التطوعي، حيث جرى في ختام الدورة تكريم الفرق التطوعية المشاركة.

// انتهى //

10:35ت م

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