سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من القضايا المحلية ,من بينها تداعيات الخرق الأمني الذي شهدته بغداد مساء أمس ,والمتمثل بالتفجيرين المزدوجين اللذين طالا منطقة أم المعالف بجنوب غربي بغداد, واسفرا عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

و اهتمت بإعلان وزارة الإعمار والإسكان عن التنسيق مع البنك الدولي لانجاز دراسة تهدف إلى ايجاد آلية لتمويل اعادة إعمار 147 ألف وحدة سكنية في المدن المحررة من إرهاب داعش.

وتطرقت إلى الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان إلى بغداد للتحاور مع الحكومة الاتحادية بشأن ايجاد حل للخلافات العالقة بين الجانبين , مبرزة في هذا المجال تأكيد رئيس حكومة الاقليم مسرور البازراني خلال الاجتماع الأول لحكومته أن الزيارة تمثل تعبيرا عن النيات الحسنة ,و تطلع الاقليم إلى مزيد من التقدم في تعزيز شراكة مستقرة وبناءة مع الحكومة الاتحادية .

وتناولت صحف الثلاثاء الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لبغداد على رأس وفد رفيع , مبرزة اللقاءات التي أجراها مع الرئاسات العراقية الثلاث" رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب" وماتمخض عنها من معطيات ونتائج ايجابية تخص قضايا التعاون الثنائي .

وعرجت على تحذير العراق والاتحاد الأوروبي من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بالعراق والمنطقة جراء التوترات الراهنة ، مبرزة تأكيد الجانبين في بيان مشترك صدر اثر المباحثات التي جرت في بغداد بين وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" التزامهما المشترَك بالسلام، والاستقرار في الشرق الأوسط عامة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.