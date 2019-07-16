السعودية | “مساند”: 8850 ريالا كلفة استقدام العاملات الفلبينيات بالاسم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:34 صباحًا, 16 يوليو 2019 م
المناطق_الرياض
قال برنامج العمالة المنزلية «مساند»: «إن (خدمة معروفة) تمكن صاحب العمل من استقدام العاملات المنزليات الفلبينيات بالاسم بتكلفة 8850 ريالا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والتذكرة الداخلية إن وجدت، لافتة إلى سداد كامل القيمة من خلال بوابة مساند، وأشار البرنامج إلى بدء استقبال العاملات المنزليات من صالة القدوم بمطار الملك خالد الدولى اليوم، وليس من مركز استقبال العاملات، ولفت إلى معالجة بعض طلبات استقدام العمالة الوافدة بشكل آلى دون الحاجة إلى تقديم ما يثبت القدرة المالية وذلك عند التقديم عبر بوابة مساند إلكترونيًا، فيما تبلغ تكلفة الخدمة الإلكترونية حوالى 157.5 ريال، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها وزارة العمل من أجل توسيع قنوات استقدام العمالة الوافدة، لازالت الشكاوى مستمرة نتيجة التأخير في الاستقدام لعدة شهور، وتتقاذف جهات مختلفة مسؤولية التأخير على الرغم من الضوابط الموضوعة بهذا الشأن
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