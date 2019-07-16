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أمانة جدة تدعو 170 للمقابلة الشخصية
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة عن أسماء (170) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلنة سابقاً، على موقع الأمانة الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية، وسيتم إرسال رسائل للمرشحين عن موعد المقابلة، ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الملف الموضح أدناه.
– وأوضحت أمانة محافظة جدة أنها قد دعت أكثر من متقدم/متقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم/المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
قائمة بأسماء المرشحين والمرشحات للوظائف:
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