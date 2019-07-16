الان تتابع «التعليم» تحدد موعد مقابلات مرشحي الدكتوراة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :
أعلنت وزارة التعليم إضافة إيقونة جديدة تمكن المعلم من التحويل إلى جهة حكوميه أخرى باسم “النقل إلى جهة حكومية “وذلك في حسابات منسوبيها في نظام فارس.
كما حددت وزارة التعليم جدول مقابلات الأسبوع الثاني لمرشحي الدكتوراه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩/ ١١ /١٤٤٠ حتى الخميس ٢٢/ ١١ / ١٤٤٠ للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٠-١٤٤١.
ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://urlzs.com/bJ6aR
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