، تشكيل 13 مجلسًا استشاريًّا لذوي الإعاقة وأسرهم بجميع المناطق ،

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أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ13، ووجهت الوزارة فروعها الرئيسية في المناطق، بسرعة تشكيل المجالس.
وتهدف المجالس الاستشارية في المناطق، إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وكذلك إشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
وتتشكل عضوية تلك المجالس، من مسؤولي قطاع التنمية الاجتماعية في كل منطقة، ونخبة من الأعضاء الفاعلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة، وأسرهم.
ورأست نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في الأشهر الماضية اجتماعات المجالس الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية؛ حيث أكدت -خلال تلك الاجتماعات- حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل كل التحديات التي تواجههم.
تشكيل 13 مجلسًا استشاريًّا لذوي الإعاقة وأسرهم بجميع المناطقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ13، ووجهت الوزارة فروعها الرئيسية في المناطق، بسرعة تشكيل المجالس.
وتهدف المجالس الاستشارية في المناطق، إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وكذلك إشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
وتتشكل عضوية تلك المجالس، من مسؤولي قطاع التنمية الاجتماعية في كل منطقة، ونخبة من الأعضاء الفاعلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة، وأسرهم.
ورأست نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في الأشهر الماضية اجتماعات المجالس الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية؛ حيث أكدت -خلال تلك الاجتماعات- حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل كل التحديات التي تواجههم.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
09:13 AM
للوقوف على احتياجاتهم وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ13، ووجهت الوزارة فروعها الرئيسية في المناطق، بسرعة تشكيل المجالس.
وتهدف المجالس الاستشارية في المناطق، إلى الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وكذلك إشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.
وتتشكل عضوية تلك المجالس، من مسؤولي قطاع التنمية الاجتماعية في كل منطقة، ونخبة من الأعضاء الفاعلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة، وأسرهم.
ورأست نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، في الأشهر الماضية اجتماعات المجالس الاستشارية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية؛ حيث أكدت -خلال تلك الاجتماعات- حرص الوزارة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل كل التحديات التي تواجههم.
، تشكيل 13 مجلسًا استشاريًّا لذوي الإعاقة وأسرهم بجميع المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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