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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.
وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.
وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.
الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها ينضج العنب ويبلغ الحر أشدهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.
وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.
وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
08:39 AM
قال: المنزلة الرابعة من منازل الصيف وعدد أيامها 13.. يكثر "الخراف"
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"؛ مبينًا أن عدد أيامة 13 يومًا.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الثلاثاء #جمرة_القيظ النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، أيامه 13يومًا.
وأضاف: من خلال الاستقراء المناخي، يبلغ الحر أشده؛ فإنه المنزلة الرابعة من منازل الصيف.
وتابع: في آخرها تزداد الرطوبة على السواحل، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله، وتظهر الغيوم المتجهة من الشرق إلى الغرب، ويكثر "الخراف" الرطب.
، الحصيني: "جمرة القيظ" تبدأ اليوم وفيها ينضج العنب ويبلغ الحر أشده ،
المصدر : الخليج 365
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