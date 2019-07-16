، قرقاش: إستراتيجيات الدوحة تقوم على مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية ،

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أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا يراها إلا جمهورها، فإنها مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر للمال.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تشفق على إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها؛ لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تُخفيه، التوجّه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر السيادة والمال.
قرقاش: إستراتيجيات الدوحة تقوم على مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-16
أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا يراها إلا جمهورها، فإنها مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر للمال.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تشفق على إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها؛ لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تُخفيه، التوجّه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر السيادة والمال.
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
09:12 AM
قال: بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه .. تشفق عليها
أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا يراها إلا جمهورها، فإنها مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر للمال.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تشفق على إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها؛ لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تُخفيه، التوجّه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر السيادة والمال.
، قرقاش: إستراتيجيات الدوحة تقوم على مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية ،
المصدر : الخليج 365
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