سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم المباحثات التى اجراها رئيس المجلس العسكري فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالخرطوم أمس،مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، التي تركزت حول المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية.

وركزت على تصريح وزير الخارجية الفنلندي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى بيكا هافيستو الخاص بإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لأي توجه أميركي مستقبلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، في حال تسليم السلطة لحكومة مدنية .

وعرجت صحف الصباح على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن لستة أشهر.

وأشارت إلى اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعون في القاهرة على التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.