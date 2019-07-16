السعودية اليوم / درع العفاف .. محاضرة نسائية في أبوعريش غدًا



أبوعريش 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش مساء غد، محاضرة نسائية بعنوان " درع العفاف " تُقدمها ليلى زنقوطي، وذلك بجامع الخير بالمحافظة.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.

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08:40ت م

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