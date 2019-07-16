السعودية | خسوف جزئي للقمر تراه المنطقة العربية..بعد ساعات

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يشهد العالم مساء اليوم، خسوفا جزئيا للقمر، سيكون مرئيا في المنطقة العربية بأكملها، حسبما أعلن مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات محمد شوكت عودة، مؤكدا أن القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء بتوقيت الإمارات (6:44 مساء بتوقيت غرينتش)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة فيما سيبدأ الخسوف الجزئي الساعة 00.02 صباحاً، وعندها سيكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته الساعة 1.31 فجر الأربعاء. وسينتهي الخسوف الجزئي الساعة 3 فجرا، بينما ينتهي الخسوف بشكل كامل الساعة 04.18 فجرا. وأوضح عودة أن الخسوف الجزئي سيشكل 65% من قطر قرص القمر، ومدته ستبلغ 2.58 دقيقة، كما تبلغ مدة الخسوف كاملة 5.34 دقيقة. يذكر أن خسوف القمر الجزئي القادم، والذي سيشاهد في المنطقة العربية سيحل في 28 أكتوبر 2023، فيما سيكون الخسوف الكلي القادم وتشاهده المنطقة العربية يوم 7 سبتمبر 2025